Guida in stato di ebbrezza, quattro patenti ritirate nel fine settimana

Prosegue il lavoro delle Forze dell'Ordine finalizzato alla prevenzione e contrasto al fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Questo fine settimana in particolare, sono quattro le denunce scattate - e le patenti ritirate - in provincia di Modena per guida in stato di ebbrezza.

Nella notte di sabato 16 dicembre, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Modena ha fermato un’automobile in via Emilia Ovest per un controllo. Il conducente, un 41enne italiano, si trovava in evidente stato di alterazione psico fisica ed è stato sottoposto all'alcotest: il controllo ha confermato un tasso pari a 0,99 g/l, superiore a quello consentito.

Sempre a Modena, sull’autostrada A/1, una pattuglia della Sottosezione di Modena Nord ha poi accertato che il conducente di un autocarro, un cittadino straniero di 39 anni, stava guidando in stato di ebbrezza. La prova alcolemica effettuata ha infatti restituito un valore di 2,11 g/L alla prima rilevazione e di 2,04 alla seconda.

Anche la Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, nel fine settimana, ha denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza. Nel primo caso si è trattato di un controllo effettuato in seguito ad un incidente. Il secondo episodio invece è avvenuto durante i periodici controlli in Centro storico: gli agenti hanno fermato un automobilista che guidava in maniera anomala, e a seguito di alcoltest è stato accertato un tasso alcolemico pari al quadruplo del massimo previsto dalla normativa. Ad entrambi gli automoblisti è stato sequestrato l'autoveicolo.