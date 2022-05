Dodici dosi di hashish nascoste nei pantaloni: arrestato dalla Polizia di Stato

Personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha tratto in arresto un cittadino straniero di 31 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi del parco di via Lama, nella frazione di Quartirolo, è stato fermato dagli agenti in servizio di controllo del territorio.

Il 31enne nascondeva nella tasca dei pantaloni, già porzionata e pronta per la cessione, sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 55 grammi, come rilevato da successiva prova narcotest.

L’uomo, da accertamenti in banca dati, risulta già destinatario della misura cautelare del Divieto di dimora nella Provincia di Modena.