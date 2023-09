Accoltellamento in via Nievo, identificato dalla Polizia un 24enne tunisino

Ad alcune ore di distanza dai fatti, avvenuti nella tarda mattinata di sabato scorso, la Polizia di Stato ha identificato l’autore dell’accoltellamento di via Nievo. L'aggressione si era consumata all’interno di un appartamento in un condominio ed era costata ferite al volto - fortunatamente non gravi - ad un 45enne nordafricano, ricoverato a Baggiovara e poi dimesso.

Come la stessa vittima aveva spiegato, i fendenti erano partiti da un connazionale con il quale condivideva l'appartamento. A seguito di attività di indagine, avviata nei momenti immediatamente successivi all’accaduto, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad accertare l’identità dell’autore, un 24 enne tunisino, la cui posizione è al vaglio dell’Ufficio immigrazione.

Accertamenti ulteriori sono stati già avviati dalla Polizia Locale, al fine di risalire alle esatte generalità degli occupanti l’unità immobiliare e alla regolarità delle locazioni e delle comunicazioni relative alla cessione fabbricati previste per legge.