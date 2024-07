Aggressione in viale Monte Kosica, identificato e segnalto un minorenne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' stato identificato, nel pomeriggio stesso dei fatti, il ragazzo autore dell'aggressione ai danni di una donna avvenuta mercoledì alle ore 14 in viale Monte Kosica. In quella circostanza, la signora era stata ferita senza ragione apparente, da lancio di un ramo spezzato, con il quale l'aggressore l'aveva colpita alla testa procurandole una ferita poi suturata al Pronto Soccorso.

Il giovane si era allontanato, dopo essere apparso in stato di forte agitazione e aver agito senza uno scopo. La vittima aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri, che una volta giunti sul posto avevano raccolto la denuncia e avviato le ricerche.

La dettagliata descrizione dello straniero, che la donna era anche riuscita a fotografare di spalle poco prima dell'aggressione, ha consentito ai militari di effettuare ricerche mirate in quei pressi e di chiedere ausilio nel alle altre Forze dell’Ordine in servizio in città.

Poche ore dopo l’interessato è stato rintracciato e accompagnato in caserma per i dovuti accertamenti. E' così emerso che si trattava di un minore d’età di origini centro africane e in Italia senza fissa dimora.

Dopo l’attivazione dei competenti servizi minorili - cui ora spetterà il compito dell'accoglienza e della tutela - il ragazzo è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per l'ipotesi di reato di lesioni aggravate. Sono in corso di valutazioni anche altre aggressioni che potrebbero essere imputabili al giovane.