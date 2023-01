Imbrattano i muri di un edificio pubblico: identificati 4 minorenni

Hanno imbrattato i muri di un edificio pubblico, precisamente in via Bellentanina. ma fortunatamente la Polizia Locale è risucita a risalire all'identità dei quattro attraverso il presidio del territorio e indagini mediante l’utilizzo della videosorveglianza cittadina ad alta definizione.

Data l’età, i ragazzi accusati dell’atto vandalico sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna: rischiano un procedimento penale per imbrattamento di edificio pubblico, che prevede la pena della reclusione da uno a sei mesi, o della multa da 300 a 1.000 euro.

Commenta Mariella Lugli, Assessora alla Sicurezza: « E' evidente che questi atti portano in superficie una mancanza di senso civico, che dovrebbe essere la matrice dello stare insieme, il rispetto dei luoghi che frequentiamo; episodi che ci devono interrogare tutti, come " società educante" nelle sue articolazioni – istituzioni, famiglie, scuola, associazioni – se stiamo facendo quanto è nelle nostre possibilità. Intanto, nel caso specifico, come per episodi analoghi, l’Amministrazione comunale percorrerà ogni strada per ottenere un risarcimento del danno subito. »