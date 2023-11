Imbrattate altre telecamere e il tutor sulla Modena-Sassuolo, i ViVi pubblicano anche un "manuale"

Prosegue la scia di danni ad opera di appartenenti al gruppo ViVi. Da qualche tempo uno o più attivisti hanno messo nel mirino le telecamere di videosorveglianza e altri dispositivi elettronici, nel segno di una battaglia contro quella che negli spot del gruppo viene definita come "dittatura del controllo digitale". Nelle scorse settimane erano state imbrattate diverse telecamere a Modena, compresi gli autovelox posizionati in viale Italia, poi era toccato alle frazioni di Lesignana, Ganaceto e Tre Olmi. con alcuni occhi elettronici oscurati con vernice rossa.

La scia vandalica è proseguita negli ultimi giorni nel territorio di Fomigine. Qui sono stati colpite con le stesse modalità diverse telecamere comunali, in particolare nella zona di Casinalbo. E' toccato anche al tutor posizionato lungo la Modena-Sassuolo. Le azioni sono state rivendicate sui canali social del gruppo, che dalla pandemia in avanti continua a promuovere imbrattamenti in tutta Italia.

Come per altro era stato preannunciato, è stato realizzato un vero e proprio manuale di istruzioni, condiviso su Telegram con l'intento di spiegare la propria tecnica ed "esportare" il modello. E' infatti stata creata una vera e propria guida per realizzare in casa pistole spray artigianali, con oggetti comuni e materiale solitamente utilizzato per i compressori ad aria, pensate per poter imbrattare le telecamere anche a diversi metri di altezza: un manuale di istruzioni con tanto di link per l'acquisto di tutti i componenti.

Al momento appare tuttavia del tutto plausibile che i vandalismi avvenuti nel modenese possano essere riconducibili all'azione di una singola persona e di qualche collaboratore, così come era avvenuto anche per le tante scritte con vernice rossa apparse sugli edifici pubblici (e non). Il gruppo ViVi non avrebbe infatti i connotati di un'organizzazione realmente costituita sul territorio, ma di una semplice sigla a cui fanno riferimento singoli e sparuti attivisti.