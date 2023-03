Fortunatamente nessuno è rimasto ferito tra gli operai presenti sul posto e le fiamme non hanno raggiunto l'interno delle abitazioni. Sul posto la Polizia di Stato cui competono gli accertamenti su quanto accaduto.

Nello specifico, a bruciare è stata la copertura catramata del tetto di una delle villette a schiera - quelle dello stabile che comprende i civici dal 108 al 120 - dove sono al momento in corso dei lavori di ristrutturazione. Le fiamme e il fumo hanno subito messo in allarme gli operai e i residenti ed è partita la richiesta di intervento al 112.

Molti modenesi hanno notato una colonna di fumo denso alzarsi nel cielo nell'area sud della città, intorno alle ore 16.30 del pomeriggio di oggi. A generarla è stato un incendio ad uno stabile di via Zurlini, accanto al Parco Amendola.

Nessun ferito, nè tra gli operai la lavoro, nè tra i residenti. Allarme in tutta la città per il fumo levatosi nel cielo

/ Via Umberto Zurlini, 108

Tetto in fiamme in via Zurlini, danni contenuti dall'intervento dei pompieri