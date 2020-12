Appartamento in fiamme, uomo salvato dai Vigili del Fuoco e portato in ospedale

Intorno alle 14.40 i Vigili del Fuoco sono interventi presso un'abitazione bifamiliare situata lungo la Provinciale 623 di Guiglia, in località La Tagliata. All'interno dell'appartamento al piano terra si era sviluppato un incendio, per ragioni ancora da chiarire e un uomo era rimasto bloccato al piano superiore dell'edificio, non potendo utilizzare le scale per scendere.

i pompieri hanno soccorso l'uomo, che è stato fatto scendere e poi affidato alle cure del 118. Il residente non sarebbe in condizioni molto preoccupanti, ma è stato ugualmente trasportato in ospedale dall'ambulanza per tutti gli accertamenti del caso.

Incendio è stato domati senza particolari problemi e sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza e al verifica della stabilità dell'immobile. Sul posto anche i Carabinieri.