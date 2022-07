Incendi nell'area dell'ex mercato bestiame, residenti preoccupati

Nelle ultime sere i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire a più riprese presso l'area abbandonata del'ex mercato bestiame di Modena. Sono stati infatti segnalati dai residenti, in ultimo ieri sera, alcuni incendi fra la vegetazione. Per fortuna si è trattato di roghi di scarsa entità. prontamente domati dai pompieri.

Al momento non vi sono certezze circa le cause, ma per i residenti è inevitabile pensare ad una conseguenza diretta delle frequentazioni "poco edificanti" dell'area. Come noto, infatti, lo scheletro del Rotore - il cantiere mai concluso di quello che doveva essere il cuore della riqualificazione residenziale del comparto - e i ruderi dell'ex mercato da anni offrono rifugio a sbandati e spacciatori.

La scorsa estate lo stesso Rotore era stato teatro di due incendi, che per poco non avevano intaccato i giacigli abusivi e i bivacchi. Anche dopo il taglio della vegetazione e il prosieguo dei lavori su alcune aree del comparto, quella specifica area continua ad essere meta di abusivi: se a questo aggiungiamo le condizioni climatiche di estremo caldo e siccità, pare evidente che i rischi si moltiplicano.