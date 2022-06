Roghi nella notte: a fuoco un deposito di smaltimento rifiuti e mezzi pesanti

Nella serata di ieri verso le 22.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Fossoli di Carpi via Romana Nord per un incendio.

Il rogo si sarebbe sviluppato all'aperto in una ditta di raccolta e trattamento dei rifiuti. Sul posto sono subito intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco con 6 mezzi da Modena, Carpi e San Felice. Le ultime operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono terminate dopo la mezzanotte. Non risultano persone coinvolte o feriti.

A Sassuolo invece a tarda notte, verso le 3:20 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenimuti per l'incendio di mezzi pesanti nel piazzale di una ditta di autotrasporti posta in via Muraglie. Le operazioni si sono concluse dopo le ore 6 di questa mattina. Le cause del rogo sono in corso di accertamento con Carabinieri. Si registrano danni ingenti a un trattore stradale e due semirimorchi.