Incendio a Campogalliano, a fuoco la copertura di un capannone

Verso le 13:15, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena e Carpi sono intervenute con 2 autopompe, 1 autoscala e 1 autobotte in Via Ponte Alto a Campogalliano per un incendio scoppiato sulla copertura di un capannone in fase di manutenzione.

L'incidente ha coinvolto due attività, con la colatura di materiale infiammabile che ha raggiunto del materiale plastico all'interno di uno dei locali. Grazie alla prontezza dell'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state prontamente domate, evitando che si propagassero ulteriormente nel capannone. Attualmente, una squadra continua ad operare per le operazioni di spegnimento e smassamento.

Sul luogo dell'incidente sono presenti anche i Carabinieri, un'ambulanza del servizio 118 per precauzione e tecnici dell'ARPAE incaricati dei rilievi e delle valutazioni ambientali necessarie. La rapida e coordinata risposta delle autorità e dei soccorritori ha contribuito a contenere l'incendio e a gestire la situazione in modo efficace, limitando i danni e garantendo la sicurezza della zona circostante.