Intorno alle 16.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Capucchiera a Fiorano Modenese per un principio d'incendio in un camion raccolta rifiuti.

I Vigili del Fuoco, intervenuti da Sassuolo e da Modena sono risuciti ad estinguere prontamente le fiamme scaricando il carico di rufiuti sulla strada .