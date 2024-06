Incendio a Fiorano Modenese: bruciano imballaggi e olio per stampa in un capannone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Erano circa le 22 di ieri sera quando alla sala operativa del 115 è giunta la segnalazione di un incendio in un capannone situato in via Monelli, all'interno di una zona artigianale. Le fiamme avevano coinvolto una ditta specializzata in imballaggi e olio per stampa, destando immediata preoccupazione per la possibile propagazione dell'incendio alle imprese vicine.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo è giunta rapidamente sul posto per fronteggiare l'emergenza. Il primo intervento è stato cruciale per evitare che l'incendio si diffondesse ulteriormente. Considerata l'entità delle fiamme e il rischio di danni ingenti, sono state chiamate in supporto altre tre squadre e cinque automezzi, oltre alla presenza del tecnico reperibile.

Grazie al tempestivo e coordinato intervento dei Vigili del Fuoco, l'incendio è stato tenuto sotto controllo, impedendo che le fiamme si estendessero agli edifici adiacenti. Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse, richiedendo uno sforzo significativo da parte di tutti i soccorritori coinvolti.

L'intervento si è concluso alle 2 di notte, con la totale estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area interessata. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali all'interno del capannone sono stati considerevoli. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, e le autorità competenti stanno conducendo le indagini per determinare l'origine del rogo.

La prontezza e l'efficacia dell'azione dei Vigili del Fuoco hanno evitato un potenziale disastro, contenendo i danni e garantendo la sicurezza delle strutture circostanti.