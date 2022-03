A fuoco un'abitazione a Serramazzoni, danni alla copertura per 25 mq

Nella tarda serata di ieri due squadre di Vigili del Fuoco sono state inviate nel territorio del comune di Serramazzoni per la segnalazione di un incendio.

Arrivati sul posto i VVF hanno constatato che le fiamme si stavano oropagando sul tetto di una casa a due piani in via Estensa in prossimità del distributore di benzina Esso.

I danni causati dal rogo riguardano circa 25 mq di copertura in legno dell'abitazione. Per fortuna i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme in tempo e non si sono registrati feriti