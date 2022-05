Auto in fiamme in A1, domato l'incendio fra la vegetazione

Oggi intorno alle 12.45 i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in A1 per l'incendio di un'autovettura. La macchina stava percorrendo l'autostrada nel tratto tra Modena e Reggio quando ha dato segni di un guasto, che poi si è trasformato in un incendio. Il mezzo è statao completamente consumato dalle fiamme, ma non vi sono stati feriti.

Le fiamme si sono propagate anche a un tratto di vegetazione adiacente alla sede autostradale e i pompieri hanno dovuto domarle prima che l'incendio assumesse proporzioni pericolose.