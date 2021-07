Auto distrutta dalle fiamme in A1, code tra Modena e Reggio

Poco prima delle 17 un'auto ha preso fuoco autonomamente mentre percorreva la corsia nord ell'Ausotole. L'incendio è avvenuto tra il bivio con la A22 e l'usita di Reggio Emilia, al confine con il territorio modenese.

Non vi sono stati feriti, in quanto il conducente si è accortto in tempo del guasto e ha acostato. I Vigili del Fuoco non hanno potuto fare altro che spegnere le fiamme sul veicolo ormai completamente consumato dal fuoco.

Si segnalano circa 5 km di coda in direzione Milano.