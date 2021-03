Mirandola, a fuoco un'auto dell'Ausl. Indagini in corso

Ieri sera intorno alle ore 21 un'auto dell'azienda Usl è stata seriamente danneggiata da un incendio a Mirandola. La Fiat Panda era posteggiata come di consueto accanto al Centro Servizi Ausl di via Papa Giovanni XXIII. I Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio, mentre i carabinieri della Stazione di Mirandola e della Compagnia di Carpi hanno avviato gli accertamenti. Al momento non si conosce l'esatta origine del rogo, ma non si esclude un gesto doloso.