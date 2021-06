Ieri intorno alle ore 18.50 un'auto ha preso fuoco nei pressi di un distributore di carburante di Bomporto, in via Panaria Bassa. Le fiamme sono state estinte, dopo un primo intervento dei gestori dell'area di servizio, grazie all'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di San Felice. Il mezzo è stato completamente distrutto dal rogo, avvenuto per cause accidentali.