Incendio nelle campagne di Carpi, danni ad una collezione privata di auto d'epoca

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Budrione Migliarina, danni ingenti

Grave incendio questa mattina nel carpigiano, in via Budrione Migliarina. Intorno alle ore 9.50 i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso l'abitazione di un collezionista di auto storiche: ad andare a fuoco proprio i preziosi cimeli, custoditi in uno stabile attiguo all'abitazione. Un'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre altre sono state danneggiate in modo rilevante. Nessuno è rimasto ferito.

++ Seguiranno aggiornamenti ++