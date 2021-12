Incendio nel deposito auto di Navicello, 5 mezzi in fiamme

La scorsa otte, intorno alle 2, è stato segnalato un incendio presso il grande parcheggio adibito a deposito auto a Navicello, lungo via Nonantolana. Alcune vetture sono state interessate da un rogo, le cui cause non sono ancora state accertate.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti circoscrivendo e domando le fiamme: il bilancio è di 5 veicoli coinvolti, alcuni distrutti, altri danneggiati più lievemente. Seguiranno aggiornamenti