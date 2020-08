Due auto abbandonate e date alla fiamme a Montese

A Montese, intorno alle 23.30, i carabinieri sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco in una zona isolata dove si era verificato l'incendio di due auto. E' accaduto in una stradina laterale di via Chiozzo, in prossimità del ponte sul Panaro.

La Fiat 500 e l'Alfa Romeo Giulia erano state abbandonate e date alle fiamme: l'ipotesi su cui stanno investigando i Carabinieri è che i due mezzi possano essere stato rubati e poi utilizzati per compiere qualche crimine, motivo per cui i malviventi li avrebbero poi distrutti per cancellare le tracce. Sono in corso accertamenti.