Saliceta San Giuliano, auto incidentata in fiamme

Ieri sera intorno alle 23.20 i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in strada Chiesa Saliceta San Giuliano, nei pressi dell'incrocio con via Panni, dove stava bruciando un'auto in sosta. L'incendio ha riguardato una Volkswagen Up, che si trovava parcheggiata lì da sabato scorso, dopo essere stata coinvolta in un incidente in via Panni ed essersi capottata.

I pompieri hanno spento le fiamme, che tuttavia hanno causato gravi danni al mezzo. Danneggiate anche la recinzione e la siepe dell'abitazione privata accanto alla quale l'utilitaria era parcheggiata. Sono in corso indagini per accertare l'origine del rogo.