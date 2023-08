Dà fuoco alla sua auto nel parcheggio, paura alla Stazione Piccola

Intorno alle 22.30 di ieri sera un forte boato ha messo in allarme i residenti di via Gobetti: si trattava dello scoppio di un'auto che stava andando a fuoco. Il mezzo, una vecchia Ford Focus, si trovava parcheggiato al centro dell'area di sosta pubblica che si trova accanto alla Stazione Piccola, appunto all'imbocco di via Gobetti.

L'auto è bruciata per diversi minuti, venendo di fatto consumata dalle fiamme in più parti e diventando inservibile. I residenti hanno chiesto l'intervenrto dei Vigili del Fuoco e una squadra si è portata sul posto spegnendo l'incendio in pochi minuti.

Nessuno è rimasto ferito e fortunatamente il fuoco non ha intaccato altri veicoli: la Focus si trovava infatti al centro del parcheggio, abbastanza distante da altre auto e dai camper che stazionano nell'area. L'episodio, tuttavia, ha destato non poca preoccupazione e richiamato in strada molte persone.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha svolto i primi accertamenti. Si sarebbe trattato di un episodio doloso, con lo stesso proprietario dell'auto che avrebbe appiccato il fuoco versando benzina sul mezzo. Non sono chiare le ragioni del gesto, per il quale verrà probabilmente denunciato.