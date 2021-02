Intervento dei Vigili del Fuoco in via Imperiale poco prima dell'alba

Questa mattina alle 5.20 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti alle porte di Mirandola per l'incendio di una vettura in sosta nel cortile di un'abitazione. All'arrivo della squadra la macchina era già completamente avvolta dalle fiemme e di fatto è stata completamente distrutta. Non vi sono stati feriti e le cause del rogo sono in corso di accertamento.