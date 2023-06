Pulmino distrutto dalle fiamme a Nonantola, danneggiate anche tre auto | Video

Questa mattina alle 9.20 ha preso fuoco un pulmino di una ditta di trasporti privati, che stava transitando in località La Grande di Nonantola. Il conducente del mezzo, in corrispondenza della rotatoria di Via di Mezzo, si è accorto della presenza di fumo nell'abitacolo e ha fermato al centro di un parcheggio il veicolo, che non aveva passeggeri a bordo.

Il tempo di scendere per mettere in funzione l'estintore di bordo e le fiamme avevano già avvolto il vano motore e la cabina. In breve tempo il rogo si è esteso e ha consumato tutto il veicolo.

Le fiamme e il forte calore hanno intaccato anche tre automobili in sosta nel parcheggio, una delle quali è stata quasi completamente distrutta.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale hanno bloccato il traffico e allontanato i presenti per evitare conseguenze peggiori. L'arrivo di una squadra dei Vigili del Fuoco ha poi permesso di estinguere rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita.