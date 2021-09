Ancora un bus in fiamme, mezzo distrutto a Novi di Modena

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Chiusa al transito via don Minzoni

Poco prima delle ore 15 di oggi una corriera ha preso fuoco mentre transitava in via don Minzoni, a Novi di Modena. Il mezzo è stato vittima di un guasto e le fiamme ben presto lo hanno completamente avvolto e consumato.

Fortunatamente non si registrano feriti. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme non appena giunti sul posto, mentre la Polizia Locale delle Terre d'Argine ha chiuso la strada al traffico. La via sarà riaperta solo dopo le operazioni di messa in sicurezza e di sgombero del mezzo: potrebbero servire diverse ore.