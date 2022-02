Incendio in autostrada: a fuoco un'auto lungo la A1

Poco prima delle 20.00 di questa sera in autostrada si è verificato un incendio ad un mezzo.

L'episodio si è verificato in A1 a Cognento, nella zona Nord di Modena, in direzione Milano, all'altezza del chilometro 158. Per cause ancora da accertare, un mezzo, probabilmente un'auto, sarebbe andato a fuoco

Subito sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e le Forze dell'Ordine per chiudere temporaneamente la strada.

Inevitabili i disagi legati al traffico. Subito è stato necessario chiudere l'A1 in direzione nord per consentire le operazioni di spegnimento. Il transito è ora tornato regolare