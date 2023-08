Rotoballe e fienile distrutti dalle fiamme nella notte a San Cesario

Lunghe ore di lavoro per i Vigili del Fuoco nelle campagne a ovest di San Cesario. Nel corso della notte fra martedì e mercoledì, infatti, si è sviluppato un incendio in via Liberazione. Il rogo ha riguardato alcune rotoballe posizionate accanto ad un vecchio fabbricato utilizzato come fienile. Intorno all'una di notte il rogo ha consumato il fieno per poi propagarsi al caseggiato.

Quattro squadre dei pompieri sono state attivate per contrastare l'incendio. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino al pomeriggio di ieri.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma i danni all'edificio sono stati rilevanti, con il crollo di una porzione del tetto.