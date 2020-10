Incendio nel polo industriale di Finale Emilia, distrutto il dehor di un bar

Incendio la scorsa notte alla periferia diFinale Emilia. Un rogo ha interessato il dehor della sala polivalente Nuova Luce, in via per Camposanto 15. La struttura esterna è ststa completamente distrutta, ma i locali interni non hanno riportato danni significativi grazie all'intervento dei Vigili del FUoco, che hanno domato le fiamme.

Non si sono verificati feriti. Cause in corso di accertamento insieme a Carabinieri del posto.