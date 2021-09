Finale Emilia, ancora in fiamme le biomasse di via Ceresa

Ieri sera un incendio si è sviluppato in via Ceresa, a Finale EMilia, interessando un cumulo di balle destinate a biomassa. Sul posto, dalle ore 22 circa, stanno operando alcune squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e dovranno però lavorare per tutta la giornata per tenere sotto controllo il materiale. Non si sono registrati feriti. Non è la prima volta che le biomasse della centrale Enel vanno a fuoco.