Incendio a Bomporto, salvate le arnie delle api

Via per Modena

Verso le 15.20 di oggi i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire a Bomporto, per un incendio di sterpaglie innescato in un terreno lungo via per Modena.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dai Volontari de il Pettirosso ha permesso di circoscrivere ed estinguere le fiamme prima che raggiungessero 26 arnie di api. Il danno sarebbe stato enorme per l'importanza di questi piccoli insetti per l'ecosistema.

In questo periodo perticolarmente secco si invita a usare particolare prudenza ed evitare ogni comportamento che potrebbe essere causa di incendio. Dal gettare un mozzicone di sigaretta dall'auto all'accendere fuochi: tutti gesti che possono avere conseguenze devastanti.