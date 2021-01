Incendio a Bomporto: brucia un cassone di carta e cartone

Questa mattina intorno alle ore 5.20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un principio d'incendio all'interno di un cassone per gli scarti di carta cartone.

Il cassone era a servizio di un'azienda cartotecnica situata in via per Modena a Villavara di Bomporto.

Al momento non si riscontrano danni a persone e alle strutture e le cause dell'incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero probabilmente accidentali.