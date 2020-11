Serramazzoni, incendio al camino e al tetto in legno di una casa

Questo pomeriggio alle 16.20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Faeto, a Serramazzoni, per l'incendio di un camino propagato al tetto in legno dell'abitazione. Il pronto intervento dei pompieri ha limitato i danni e salvato buona parte della copertura. Non si sono regitrati feriti.

I Vigili del Fuoco colgono l'occasione per invitare gli utilizzatori di stufe e caminetti a far effettuare periodicamente, almeno ogni anno (piu spesso se usate in modo assiduo), la pulizia e il controllo delle canne fumarie, compreso lo stato dell'isolamento tra canna e parti combustibili dei solai e dei tetti.