Camion in fiamme in A1, illeso il conducente

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prima dell'alba, verso le 4.10, lungo l'Autosole dove è andato a fuoco un camion. E' accaduto in corsia nord, poco oltre il casello di Modena Sud.

Coinvolta nell'incendio la sola cabina, mentre il rimorchio non ha subito particolari danni, proprio grazie all'arrivo dei pompieri.

L'autista è uscito incolume dal pripio mezzo.

La circolazione è stata interrotta per qualche decina di minuti per fumo e per consentire le operazioni spegnimento.