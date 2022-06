Camion in fiamme, lunghe code in A1 verso Milano

Sulla A1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano il traffico è bloccato con alcuni chilometri coda per un mezzo pesante in fiamme. Si tratta di un camion che ha preso fuoco al km 158 + 400.

I Vigili del Fuoco sono intevenuti spegnendo le fiamme, ma è stato impossibile salvare il camion e il suo carico, che sono andati completamente distrutti.

Ci sono rallentamenti anxhe in direzione di Bologna dopo il Bivio con la A22 Brennero-Modena. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Non si registrano feriti.

Contemporaneamente si registrano code anche sulla Tangenziale di Modena, tra Modena Nord e Baggiovara in direzione Sassuolo, a causa di un incidente non grave.