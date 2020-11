Camion distrutto dalle fiamme in Autosole tra Modena e Reggio

Questa mattina intorno alle 6.15 un camion che trasportava uova è andato a fuoco mentre transitava in Autosole. E' successo tra Modena e Reggio Emilia, in direzione Milano, con il mezzo che è stato costretto ad accostare: manovra avvenuta in tempo per consentire al camionista di abbandonare l'abitacolo sano e salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo, che ha tuttavia interamente distrutto il veicolo. Le operazioni hanno portato qualche disagio alla circolazione in A1, gestita dalle pattuglie della Polizia Stradale.