Incendio all'alba, camion distrutto dalle fiamme in Autosole

Intorno alle ore 6.20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'iincendio di un autoarticolato che trasportava materiali tessili in A1. Il mezzo in fiamme ha accostrato e interrotto la propria marcia poco dopo l'usicta di Modena Nord, in direzione Reggio.

Sul posto 9 pompieri con 4 mezzi, che hanno spento le fiamme con acqua e schiume. L'autotrasportatore si è messo in salvo prima di riportare conseguenze fisiche.

La Polizia Stradale è intervenuta per la gestione della circolazione e i rilievi competenza, mentre il personale di Autostrade è incaricato del recupero del mezzo. Disagi limitati per il traffico.