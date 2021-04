Camion in fiamme a Reggio, code fino allo svincolo della A22

Un incendio alle ore 7.50 ha causato la paralisi della circolazione in A1 in direzione nord. Nessun ferito

I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle 7.50 di questa mattina per l'incendio di un autocarro in autostrada A1, direzione nord. Il rogo del mezzo pesante, che trasportava generi alimentari, è avvenuto in prossimità del casello Reggio Emilia. Il conducente è uscito prima di riportare conseguenze fisiche.

Le operazioni hanno comportato la chiusura del tratto autotradale e si sono subito formate code di alcuni chilometri, che al momento si protraggono fino al modenese, quasi all'allacciamento con la A22.