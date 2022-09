Camion in fiamme lungo la A22, viabilità interrotta a Carpi

Poco dopo le ore 18 un camion che stava transitando in A22 ha improvvisamente preso fuoco mentre transitava nel tratto compreso tra Carpi e Rolo, in direzione Brennero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, che hanno consumato e distrutto il mezzo. Il conducente è uscito illeso dal rogo del proprio camion.

Sul posto anche la Polizia Stradale, che ha bloccato il traffico per consentire i soccorsi. E' stata decisa la chiusura dell'autostrada all'altezza del casello di Carpi, per chi procede in direzione nord. Regolare il traffico in senso opposto.