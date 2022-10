Camion distrutto dalle fiamme lungo la Nuova Estense a San Dalmazio

Spavento per un camionista questa mattina presto lungo la Nuova Estense. Il mezzo pesante che trasportava inerti e procedeva in direzione della pianura ha improvvisamente preso fuoco nel tratto prossimo al bivio per San Dalmazio di Serramazzoni. L'uomo si messo in salvo prima di essere raggiunto dalle fiamme che tuttavia hanno consumato completamente la motrice.

Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha domato l'incendio, sena poter purtroppo salvare il mezzo.

L'episodio, che si è verificato alle ore 6.20 circa, ha creato disagi alla circolazione per diverso tempo, con viabilità regolata a senso unico alternato.