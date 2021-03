Incendio in via dei Dragatori, distrutti due furgoni

I due mezzi erano in sosta lungo la strada, in un'area già teatro di altri incendi e deposito di carcasse

Ieri poco prima della mezzanotte si è sprigionato un incendio in via dei Dragatori, alla periferia nord di Modena. Il rogo ha interessato due furgoni in sosta al margine della carreggiata, che sono andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio, mentre i Carabinieri hanno svolto accertamenti.

Ancora non si conoscono le cause e le circostanze esatte del rogo. Purtroppo quel tratto di strada è già stato in passato teatro di incendi e di costante abbandono di rifiuti di ogni genere.