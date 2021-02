Camper distrutto dalle fiamme alla periferia di Modena

Sul posto i Vigili del Fuoco, ma ormai era troppo tardi per salvare qualcosa del mezzo. Cause pare accidentali

Oggi intorno alle ore 12 un camper ha preso fuoco lungo strada Confine, accanto al viadotto Tav, tra Modena e Campogalliano. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, ma il rogo aveva ormai consumato completamente il veicolo. Non vi sono stati feriti: il conducente si è messo in salvo in tempo. Da una prima analisi da parte dei pompieri, le cause sembrerebbero del tutto accidentali.