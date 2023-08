Distrutto dalle fiamme il camper di una famiglia nomade al Parco Ferrari, un ferito lieve

Oggi pomeriggio intorno alle ore 18.00 ha preso fuoco un camper che si trovava nel parcheggio di via Emilia Ovest che serve il Parco Ferrari. Per cause ancora da accertare il mezzo è stato avvolto dalle fiamme e consumato fino ad essere distrutto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il mezzo, a partire dalle bombole del gas che fortunatamente non sono esplose.

Nelle fasi iniziali dell'incendio uno dei membri della famiglia nomade che vive sul camper ha riportato una lieve ferita ed è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Nessuna conseguenza per gli altri componenti della famiglia.

Sul posto per gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia di Stato insieme ad una pattuglia della Polizia Locale. Seguiranno aggiornamenti