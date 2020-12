Incendio alla cantina nella notte, tratte in salvo madre e figlio

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 5.40 in via Labriola a Modena per domare le fiamme in una cantina di una palazzina adiacente un capannone.

Il fumo stava invadendo l'abitazione di due persone. Madre e figlio, erano bloccati su un balcone ai piani superiori e i Vigili del Fuoco sono intervenuti estinguendo l'incendio e recuperando le due persone con l'autoscala. Le due persone sono state poi affidate al 118 per i controlli del caso.

Attualmente in corso le ultime operazioni di verifica e messa in sicurezza .

