Grave incendio a Novi, crolla il tetto di un capannone

I Vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per l'incendio di un capannone a Novi di Modena, all'angolo tra via Bisi e via S. Antonio. Il fabbricato con all'interno masserizie varie risultava di fatto in stato di abbandono dopo danni subiti nel sisma del 2012.

Danni ingenti alla struttura, con il crollo della quasi completa copertura. NOn risultano tuttavia persone coinvolte e ancora non si conoscono le cause scatenanti del rogo.

Sul posto hanno operato quattro squadre di pompieri e stamattina sono tuttora in corso operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery