Incendio in un deposito di rifiuti, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Intorn alle ore 21 di ieri si è sviluppato un incendio presso l'area di stoccaggio rifiuti CA.RE di Carpi, lungo via Statale Romana Nord a Fossoli. Sul posto sono state impegnate due squadre con 5 mezzi da Carpi,Modena e Mirandola: come sempre accade in queste circostanze - quando bruciano rifiuti - il rogo ha richiesto impegno per essere domato e al momento sono in corso le ultime operazioni di verifica. NOn si conoscono le cause. Non vi sono stati feriti.