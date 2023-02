Fiamme e fumo in una palazzina di Campogalliano, dieci persone evacuate

Poco dopo le ore 15 il fumo ha invaso i locali di una palazzina nell'abitato di Campogalliano, al civico 8 di via Barchetta. Pare che a bruciare sia stato il quadro elettrico posto al pian terreno dell'edificio, che conta tre piani in totale. Il fumo ha quindi invaso l'atrio e le scale del condominio, precludendo la via di fuga ai residenti.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che insieme ai Carabinieri di Campogalliano si sono prodigati per portare in salvo i residenti. Fortunatamente l'incendio è stato domato prima che potesse assumere proporzioni importanti.

Ai primi soccorsi si sono poi unite le ambulanze e l'automedica del 118. Stando alle prime informazioni raccolte, fortunatamente nessuno degli inquilini ha riportato conseguenze serie. Sono state in totale 10 le persone evacuate, con lievi intossicazioni da fumo. Tra queste anche una bambina piccola. Alcuni residenti sono stati trasportati al Pronto Soccorso per esami più approfonditi alle vie respiratorie.

La viabilità in via Barchetta è stata interrotta per consentire i soccorsi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale. ++ Seguiranno aggiornamenti ++