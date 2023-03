Palazzina in fiamme in via Mavora, paura a Gaggio di Castelfranco

ieri sera poco dopo le ore 22 si è sviluppato un incendio presso un'abitazione situata lungo via Mavora, a Gaggio di Castelfranco Emilia, non distante dal cavalcavia della ferrovia storica. Le fiamme hanno interessato il sottotetto e si sono propagate alla copertura in legno.

I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti con tre squadre e cinque automezzi per domare le fiamme. Sul posto anche forze dell'ordine e soccorso sanitario.

Non si registrano feriti al momento, mentre sono da valutare i danni all'edificio.