Due incendi nella notte, tetti in fiamme a Manzolino e Sozzigalli

Nottata di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco per due incendi analoghi che si sono verificati nei territori di Soliera e Castelfranco.

Il primo allarme è scattato verso le 23.45 i ieri sera, quando i pompieri si sono portati a Sozzigalli di Soliera, in via Canale, per l'incendio di una porzione di tetto di un'abitazione isolata e al momento non abitata. Le fiamme hanno coinvolto masserizie nel sottotetto e circa 20 mq di copertura.

Sul posto due squadre di Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e concluso le operazioni di spegnimento concluse verso le 3 di questa mattina.

Il secondo intervento è stato necessario intorno alle 1.30, a Manzolino di Castelfranco, per l'incendio di un capanno attrezzi in via Cirone. All'arrivo delle squadre le fiamme avevano già coinvolto completamente il capanno e si erano propagate alla copertura in legno dell'abitazione adiacente. L?arrivo dei pompieri ha permesso di limitare il danno del tetto a pochi metri quadri.

In nessun caso si sono avuti feriti o intossicati e alle operazioni hanno partecipato i Carabinieri.