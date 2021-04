Vasto incendio in un'abitazione, chiusa al transito strada Martiniana

Intorno alle ore 10 i Vigili del Fuoco di Modena sono stati avvertiti della presenza di fumo che si levava da un'abitazione di via Martiniana, non distante dall'ospedale di Baggiovara. I pompieri sono accorsi sul posto, verificando in effetti l'incendio ad un'abitazione privata: sono in corso le operazioni di spegnimento con l'ausilio dell'autoscala.

Per consentire l'intervento strada Martiniana è stata chiusa al traffico nel tratto interessato: sul posto la Polizia Locale.

Nell'abitazione abitano tre famiglie, ma al momento dell'innesco tutti i presenti sono riusciti a lasciare l'edificio senza conseguenze. Un cane è stato tratto in salvo.

Le operazioni si stanno rivelando complesse, in quanto l'incendio, che si è sviluppato a livello del tetto, è piuttosto vasto. Seguiranno aggiornamenti